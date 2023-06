Tristan van Gilst naar De Graafschap

Tristan van Gilst (20) speelt komend seizoen voor De Graafschap. De linksbuiten komt transfervrij over van PEC Zwolle.

Van Gilst speelde de afgelopen twee seizoenen voor PEC Zwolle. Het afgelopen seizoen kwam hij alleen uit voor het beloftenteam van de nummer twee uit de Keuken Kampioen Divisie. In het seizoen 2021-2022 speelde hij 21 minuten mee in de wedstrijd Ajax-PEC Zwolle (3-0). Daarvoor kwam Van Gilst uit voor de amateurs van AFC in Amsterdam.

,,Tristan van Gilst heeft aan het einde van het afgelopen seizoen stage gelopen bij ons”, zegt technisch manager Peter Bijvelds van De Graafschap. ,,De technische staf was heel positief over hem. Hij kan als buitenspeler uit de voeten en op de nummer 10-positie.”

Niemeijer

Van Gilst hoort niet bij de twee of drie versterkingen die De Graafschap de komende tijd wil aantrekken. ,,We nemen daarvoor de tijd”, zegt Bijvelds. ,,Soms kun je ook te snel zijn en daarnaast kan huren ook interessant zijn voor ons. De prioriteit ligt op dit moment bij een buitenspeler en een aanvallende middenvelder.”

Een van de namen die circuleert is middenvelder Reuven Niemeijer (28), die afgelopen seizoen voor het Italiaanse Brescia speelde en met die club degradeerde uit de Serie B. Bijvelds: ,,Er is contact geweest, maar ik heb met veel meer spelers contact. Concreet is er echter niets.”

Büttner

Giovanni Büttner (24), de neef van De Graafschap-linksback Alexander Büttner, loopt vanaf volgende week maandag (3 juli is de eerste training) stage bij De Graafschap. De aanvaller deed dat ook in de maand mei al. Büttner speelde tussen 2019 en 2022 bij TOP Oss. Afgelopen seizoen speelde hij tot de winterstop voor tweededivisionist Kozakken Boys in Werkendam.