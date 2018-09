Trotse Van Polen: Twee keer terugkomen tegen AZ, dan heb je wel een zooitje karakter

PEC Zwolle leek aanvankelijk af te stevenen op een nederlaag, na de openingstreffer van Oussama Idrissi in de beginfase waarin het weinig te vertellen had. AZ drukte echter niet door, waarna PEC bloed rook. Ook de 2-1 van Guus Til een kwartier voor tijd werd weggepoetst, in de voorlaatste minuut door Zian Flemming. Zo leverde de veerkracht een bonuspunt op, zag Van Polen. ,,Dat hebben we lang niet gezien. Als je tegen AZ twee terugkomt van een achterstand, dan heb je wel een zooitje karakter met elkaar hoor.”

,,Dat het spel nog niet des Zwolles was, kan me nu weinig schelen", stelde Van Polen. ,,We hebben het een half jaar op de PEC-manier geprobeerd en dat heeft ons weinig opgeleverd. Dan maar even zo, op karakter. Eerder deze week hebben we wat taken doorgenomen met elkaar. Iedereen zit op één lijn. We zijn hecht, maar zullen – ook door dit resultaat - alleen maar hechter worden, en aan vertrouwen winnen."