Tutuarima na vertrek bij PEC ontvangen op Armeense wijngaarden: ‘Heb me nog nooit ergens zo welkom gevoeld’

Van Zwolle naar Jerevan, dat zagen ze thuis in Elst niet aankomen. Jordy Tutuarima voetbalt sinds drie weken in de hoofdstad van Armenië en de oud-jeugdspeler van Elistha heeft het geweldig naar z’n zin. Nadat zijn contract bij PEC Zwolle half juli werd ontbonden, tekende de linksback bij FC Noah.

Waar te beginnen? Zijn nieuwe club, het vertrek bij PEC, zijn leven in het verrassende Jerevan – een van de oudste steden ter wereld – of toch de ontvangst op de wijngaard van de president van de club?

Na de eerste wedstrijd hadden we een etentje met de president, op zijn eigen wijnboerde­rij; daar zijn enorme wijngaar­den en daar heeft hij ook een restaurant Jordy Tutuarima (30)

Aras Özbiliz

,,Noah kwam vrijwel direct nadat ik er met PEC uit was over mijn vertrek”, trapt Tutuarima (30) af in de Oost-Europese stad. ,,Ik wist weinig van het land en niets van de club. Ik heb meteen gebeld met Aras Özbiliz (ex-Ajax en Armeen, BvZ), die voetbalde al in Armenië. Hij gaf aan dat hij niet snel meer naar Nederland terugkomt, omdat hij het daar zo goed heeft. Dat was een goed teken. Weet je, soms moet je in het leven een uitdaging gewoon aangaan.”

Tutuarima werd gastvrij ontvangen. ,,Ongelooflijk hoe aardig de mensen hier zijn. Toen ik twee jaar geleden in Griekenland voetbalde, moest ik het maar allemaal uitzoeken. Een woning? Regel zelf maar. Hier is dat allemaal perfect voor elkaar en doen de mensen alles om me het makkelijk en naar de zin te maken. Ik heb me nog nooit ergens zo welkom gevoeld.”

Het grote Plein van de Republiek is heel mooi en op elke straathoek zit een geweldig restaurant. Tot nu toe is het elke dag 30+ graden, heerlijk Tutuarima

Weinig perspectief bij PEC

Een warm bad dus voor ‘Tutu’, nadat zijn avontuur bij PEC eindigde na de promotie naar de eredivisie. Voor de winterstop speelde hij veel onder trainer Dick Schreuder, daarna amper nog. Johnny Jansen volgde Schreuder op in Zwolle.

,,Nieuwe trainer nieuwe kansen, dacht ik. Maar toen bleek dat er komend seizoen weinig perspectief voor mij was. Toen hebben we het netjes afgehandeld. Dat is ook voetbal. Ik loop al een tijdje mee, hè. Dit valt mij niet meer rauw op mijn dak.”

De back schakelde direct door. Naar Jerevan met haar één miljoen inwoners. De stad werd gesticht in 782 voor Christus en is daarmee een van de oudste steden ter wereld. ,,Het is er prachtig. Het grote Plein van de Republiek is heel mooi en op elke straathoek zit een geweldig restaurant. Tot nu toe is het elke dag 30+ graden, heerlijk. En alle competitiewedstrijden worden in Jerevan gespeeld, dus veel hoeven we niet te reizen.”

Zesgangenmenu

De eerste pot van Noah in het Armeense Premier League-seizoen won de ploeg met Tutuarima in de basis met 1-0, de tweede ging vrijdag met diezelfde cijfers verloren. ,,Na de eerste wedstrijd hadden we een etentje met de president, op zijn eigen wijnboerderij; daar zijn enorme wijngaarden en daar heeft hij ook een restaurant. Dat etentje bleek toen een zesgangenmenu, met alles erop en eraan.”

De president is Vardges Vardanyan, CEO van een groot bedrijf dat software levert voor onder meer online sportwedden. Luis Figo is zijn persoonlijke adviseur. ,,Een geweldige man, die zich echt om ons - de spelers - bekommert. Als er iets niet goed geregeld is, slaat hij met de vuist op tafel. Dat moet dan metéén voor elkaar komen. Daardoor voel ik me thuis en gewaardeerd. En dan gaat presteren op het veld het best.”