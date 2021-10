Twee goals of niet, ‘aanvaller’ Mees de Wit blijft zich richten op linksback. ‘Daarvoor ben ik naar PEC gekomen’

PEC Zwolle dreigt met stadionver­bod na misdragin­gen supporters, beveiliger FC Utrecht op non-ac­tief

PEC Zwolle-supporters die zich misdroegen bij uitwedstrijden in Deventer en Utrecht kunnen rekenen op stadionverboden. De KNVB is een vooronderzoek begonnen. Daarin wordt ook de rol van de beveiligers in Utrecht meegenomen. Een van hen wilde supporters met zijn broekriem te lijf gaan.

28 september