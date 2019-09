Twee jaar na PEC-debuut tegen PSV gaat Van Wijnen met Harkema derde divisie in

Voor Van Wijnen leek twee jaar geleden nog een profcarrière in het verschiet te liggen. De Zwollenaar tekende op 5 mei zijn eerste contract bij PEC en een week later debuteerde hij als invaller tegen PSV. Verder dan die 30 minuten in het Philips Stadion kwam Van Wijnen niet in de hoofdmacht van PEC. De spelverdeler vond zich na de zomerstop steeds meer terug tussen de beloften. Het afgelopen seizoen kwam hij - mede door blessures - ook bij Jong PEC weinig aan spelen toe.