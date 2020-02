Twee keer op rij de nul: kan PEC volgende week het clubrecord evenaren?

Als PEC er ook zaterdagavond in het degradatieduel met RKC Waalwijk in slaagt geen goal tegen te krijgen, lonkt zelfs evenaring van het clubrecord. In het seizoen 2017-2018, in het flitsende eerste halfjaar onder coach John van ‘t Schip, hield de Zwolse club vier wedstrijden op rij de nul. Dat gebeurde in de maanden oktober en november in 2017.