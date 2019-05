Twee ton extra op het spel voor PEC Zwolle in slotduel bij degradant NAC

In de laatste competitiewedstrijd van het dramatische en turbulente seizoen staan voor PEC Zwolle in Breda vanavond (19.30 uur) vooral financiële belangen op het spel.

Alleen als PEC in de laatste speelronde degradant NAC verslaat, komt het nog in aanmerking voor twee ton extra aan televisiegelden. De nummer dertien moet daarvoor nog minimaal één plek stijgen in de eredivisie. In dat geval harkt PEC genoeg punten binnen om in het klassement van de tv-gelden FC Twente te achterhalen en niet 2,54 miljoen, maar 2,74 miljoen euro op te strijken.

Een klim in de apotheose heeft PEC echter niet in eigen hand. Na de pijnlijke 2-4 nederlaag tegen VVV zondag heeft PEC drie punten minder dan de Limburgse concurrent, die in de slotronde Vitesse op bezoek krijgt. Nummer elf Heerenveen verdedigt voor het uitduel met Utrecht niet alleen dezelfde marge als VVV, maar heeft ook een beter doelsaldo (+6) dan PEC.

Inkomstenbron

Voor profclubs zijn de televisiegelden één van de belangrijkste inkomstenbronnen. Het bedrag dat voor komend seizoen over eredivisiedeelnemers wordt uitgesmeerd, is vastgesteld op 72,5 miljoen euro netto (bruto 80 miljoen). Het klassement wordt bepaald op basis van de prestaties in de voorbije tien seizoenen, waarbij recente resultaten van eredivisieclubs vanzelfsprekend het zwaarst wegen.

Zo is de landstitel die Twente negen jaar geleden nog 180 punten opleverde, nu slechts 18 punten waard. Daardoor en door de degradatie van de Tukkers vorig jaar, heeft PEC de provinciegenoot in het vizier gekregen. Hoe hoger een club in het klassement staat, hoe meer centen het tegemoet kan zien. Zo schrijft koploper Ajax straks ruim tien miljoen euro bij en moeten gepromoveerde clubs vooralsnog genoegen nemen met ongeveer twee miljoen euro.

Van Polen