Twijfelende Kingsley Ehizibue medisch gekeurd bij Genoa

Het Zwolse jeugdexponent arriveerde woensdag in Italië en hoewel Ehizibue al de nodige medische testen met succes heeft afgelegd, is het allerminst zeker dat hij PEC voor Genoa zal verruilen. Daarvoor moet de twijfelende speler nog bepalen of hij een overstap naar de nummer veertien van Serie A ziet zitten.

‘Geen spelers verkopen’

Wie niet op een transfer van Ehizibue zit te wachten, is hoofdtrainer Jaap Stam. ,,Als je als club ergens naartoe wilt, dan moet je op dit moment geen spelers gaan verkopen. En zeker geen spelers die een heel grote waarde kunnen hebben voor je team. Het gaat ons er nu om dat we erin blijven. Dat is het allerbelangrijkste", was de coach zaterdag na de 3-1 zege op Feyenoord van mening.