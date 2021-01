Uitgerekend Zian Flemming doet zwak PEC Zwolle pijn met fraaie goal

Onoverbrugbare achterstand

Het leek wel alsof de ploeg van trainer John Stegeman tegen een club uit de top van de eredivisie speelde. Maar nee, het was ‘slechts’ de nummer 13 van de ranglijst die de Zwollenaren voor rust al op een onoverbrugbare afstand had moeten zetten.

Fortuna deed dat niet, terwijl het makkelijk had gekund. Mede door geklungel achterin - onder anderen door Bram van Polen en Thomas Lam - hadden Flemming en Sebastian Polter kunnen scoren, maar de Limburgers verzuimden het duel al voor de pauze te beslissen. Dat had PEC te danken aan het goede keeperswerk van Zetterer, die constant een gele zee aan spelers voor zijn neus zag staan.

Fraaie krul

Het bleek uitstel van executie. Want na 57 minuten spelen kwam Fortuna dan toch op 0-1. En uitgerekend de speler die in de zomer door gebrek aan perspectief kon vertrekken uit Zwolle, maakte het doelpunt. Flemming - een van de uitblinkers dit seizoen in Sittard - legde de bal voor zijn linker en passeerde zijn oud-ploeggenoot Zetterer met een fraaie krul: 0-1. De Amsterdammer had bij het huidige PEC, dat naarstig op zoek is naar scorend vermogen, niet misstaan.