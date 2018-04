Uitgevallen en begeerde Thomas: Kans dat ik me op 26 juni gewoon weer meld

Zo hield Thomas aan de verloren wedstrijd tegen Willem II (0-1) een 'heel zuur gevoel' over. ,,We hadden ze in de eerste helft al kunnen verpletteren. We hebben zoveel kansen gehad dat we de wedstrijd in de eerste helft al dood moesten maken. De tweede helft was illustratief voor ons seizoen, omdat je ziet dat, waar wij de bal er niet in krijgen, Willem II dat met veel minder kansen wel lukt”, verklaarde de Nieuw-Zeelander.

Lees ook Marianne Timmer overhandigt Ryan Thomas speler van het jaar-bokaal Lees meer

Eigen hand

Thomas weet dat PEC nu de achtste plek deelt met ADO. De Haagse concurrent gaat in de laatste speelronde op bezoek bij degradatiekandidaat Roda JC, terwijl de Zwollenaren het lastige uitduel met nummer drie AZ wacht. Daardoor heeft ADO misschien wel betere papieren om de play-offs voor Europees voetbal te bereiken. ,,Dat betekent niet dat wij het niet gaan halen", stelt Thomas. ,,We hebben het nog steeds in eigen hand en daardoor een grote kans. AZ speelt bovendien nergens meer voor. Ik hoop dat we daarvan kunnen profiteren.”

Scan

Als dat lukt, gebeurt dat waarschijnlijk zonder de spelmaker zelf. Thomas viel na 36 minuten met een hamstringblessure uit bij PEC. ,,Op dit moment voelt het niet goed en heb ik steeds meer pijn", legde hij na de verliespartij tegen Willem II uit. ,,Of ik iets gescheurd heb, zal de komende dagen blijken als ik een scan onderga. Hopelijk valt het mee, trekt de pijn snel weg en ben ik er tegen AZ bij.”

Topclubs