Unieke zege PEC Zwolle Vrouwen op Ajax

Een voorsprong van twee treffers in een thuisduel tegen de Ajax, is voor de PEC Zwolle Vrouwen geen garantie voor succes. Begin februari stond PEC Zwolle zelfs tot minuut 87 met 2-0 voor, maar vergooide het de winst in de slotfase en deelde het alsnog de punten. Vrijdag was de marge van twee goals, wel genoeg voor een meer dan verdiende zege. Tussendoor speelden beide ploegen begin mei in de kampioenspoule ook nog een keer in Zwolle. Toen triomfeerde Ajax overduidelijk: 0-4.