Vaker het hotel in voor thuiswedstrijden? PEC Zwolle pakt er wel punten mee

In de omgeving van Epe, in het bekende Villa Heidebad, bereidde PEC Zwolle zich zaterdagmiddag in alle rust voor op het belangrijke thuisduel met Vitesse. Met een 4-3 overwinning tot gevolg. ,,Dit moeten we elke thuiswedstrijd doen.”

Hij zei het eerst nog als grapje, maar werd daarna serieuzer. ,,We hebben drie keer voor een thuiswedstrijd in Epe gezeten en drie keer gewonnen”, glunderde aanvoerder Bram van Polen na de krankzinnige zege op Vitesse. ,,Of we dat dus vaker moeten doen? Het kost wel centjes, maar het is iets om over na te denken.”

Zeker ook omdat degradatiekandidaat PEC Zwolle de punten goed kan gebruiken in de slotfase van de competitie. De eredivisionist staat vijftiende en is nog lang niet veilig.

Heerlijk geslapen

Voor Van Polen, die zich zaterdag niet helemaal fris en fruitig voelde, kwam het uitstapje naar Epe als geroepen. ,,We hebben geluncht en daarna twee uur rust gehad. We hadden allemaal een eigen kamer. Ik werd badend in het zweet wakker, maar heb twee uur lang heerlijk geslapen. Dat heeft me echt goed gedaan.” Met een knipoog: ,,Alle credits gaan dus naar het hotel.”