Van Crooij: ‘Je kunt geen moment verzwakken, moet blijven lopen’

Daar werd na de 3-2 overwinning op FC Groningen een feestje gevierd, met veel bekers bier en frisdrank. PEC Zwolle is officieel veilig en speelt ook komend seizoen in de eredivisie. Met dank aan een knappe comeback: de ploeg van coach Jaap Stam maakte in de resterende 34 minuten een 1-2 achterstand ongedaan. ,,We hadden helemaal niks te verliezen”, zei Vito van Crooij, de man van de assist bij het winnende doelpunt van Lennart Thy.

Van Crooij wist: met nog 34 minuten op de klok kun je volle bak gaan. ,,Geen moment verzwakken, alleen maar blijven lopen. We probeerden FC Groningen onze wil op te leggen, dat hebben we goed gedaan. Dat we uiteindelijk zelfs winnen, is helemaal mooi. En we zijn helemaal veilig nu. Nu moeten we zorgen dat we er in de komende twee wedstrijden nog het maximale uithalen.”