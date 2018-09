Van Crooij schiet PEC Zwolle laat langs Heerenveen; Bouy en Paal vallen uit

PEC heeft het oefenduel met Heerenveen in de interlandperiode nipt gewonnen: 0-1. Vito van Crooij kroonde zich in de slotfase tot matchwinner voor de Zwolse bezoekers, die de wedstrijd eindigden zonder de geblesseerde Ouasim Bouy en Kenneth Paal.

Bouy moest halverwege de eerste helft de strijd staken nadat hij een trap op zijn neus had gekregen. Na rust viel ook Paal uit bij PEC Zwolle. De linksback, die in de voorbereiding kwakkelde met een hamstringblessure, greep naar zijn been en werd even later afgelost door Ruben Ligeon.

PEC-coach John van 't Schip moest het in Friesland al stellen zonder internationals Sepp van den Berg, Thomas Lam, Darryl Lachman, Alessandro Tripaldelli, Gianluca Scamacca en Denis Genreau. Basisspelers Mickey van der Hart, Rick Dekker en Vito van Crooij verschenen ook niet aan de aftrap.

Bouzanis en Van Polen

Van de reserves gunde Van 't Schip doelman Dean Bouzanis, aanvoerder Bram van Polen, Ouasim Bouy en Stanley Elbers een plek in de basis. Laatstgenoemde was in de verder weinig verheffende eerste helft het dichtst bij een openingstreffer. Elbers kapte zijn tegenstander uit maar schoot de bal tegen Heerenveen-doelman Filip Bednarek.

Dat overkwam de linksbuiten van PEC Zwolle kort na rust opnieuw. Een poging van dichtbij werd door Bednarek over het doel getikt. Het saaie oefenduel, waarin Heerenveen vanwege interlandverplichtingen en lichte blessures van spelers met vrijwel alleen reserves aantrad, leek zonder winnaar te eindigen, totdat Vito van Crooij zich weer tot goudhaantje van PEC ontpopte.

De rappe aanvaller nam - ditmaal als invaller - net als in de eredivisiewedstrijden tegen PSV en FC Groningen de enige Zwolse treffer voor zijn rekening. Van Crooij deed dat in de slotminuut met een puntertje. Daarvoor was er ondanks een aantal afstandsschoten van beide kanten niet gescoord.

PEC Zwolle hervat op 16 september de competitie met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.