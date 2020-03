Van de hemel naar de hel en weer terug; Hoe PEC in epische slotfase essentiële zege greep

Vaker het hotel in voor thuiswed­strij­den? PEC Zwolle pakt er wel punten mee

17:31 In de omgeving van Epe, in het bekende Villa Heidebad, bereidde PEC Zwolle zich zaterdagmiddag in alle rust voor op het belangrijke thuisduel met Vitesse. Met een 4-3 overwinning tot gevolg. ,,Dit moeten we elke thuiswedstrijd doen.”