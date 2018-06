Van de Pavert gaat 'terug naar huis' en verlaat PEC Zwolle definitief

Van de Pavert (26), een geboren Doetinchemmer, komt niet in de plannen van trainer John van 't Schip voor. De mandekker verscheen afgelopen maandagavond dan ook niet op de eerste training van PEC Zwolle, maar stond een dag later bij de beloften op het veld.

Vorig seizoen werd Van de Pavert uitgeleend aan NEC, maar een nieuwe huurperiode zit er niet in. Het vertrek van de verdediger naar De Graafschap is definitief. Van de Pavert zet bij de gepromoveerde club, waar hij Stef Nijland tegenkomt, zijn handtekening onder een meerjarige verbintenis.

Van de Pavert, voor wie ook NEC in de race was, had bij PEC Zwolle nog een eenjarig contract.