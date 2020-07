Van de profs naar de amateurs: Tjeerd Korf koos na geboorte Joël voor zekerheid

de elf van pecNu er in Nederland voorlopig niet gevoetbald wordt, stelt De Stentor elke zaterdagavond aan de hand van een thema een kleurrijk PEC-team op. We graven in het rijke spelersbestand van de club en van de ‘aanvoerder’ stoffen we een gedenkwaardig verhaal uit het archief van de krant af. In aflevering 7 (slot): het elftal amateurvoetballers en Tjeerd Korf (19-08-2010).

De geboorte van Joël en de wens zich maatschappelijk te ontwikkelen, brachten Tjeerd Korf terug naar zijn ‘roots’. Voor Flevo Boys wil hij van waarde zijn.

Achteloos op een hoop gegooid ligt een stapel afgedankt kliklaminaat. De woonkamer in huize Korf is toe aan een opfrisbeurt. De man des huizes heeft er nu even tijd voor. ,,Anders was ik al een maand in training geweest. Wat, dan was de competitie al begonnen! Nu heb ik mooi even tijd voor de klusjes die thuis moesten gebeuren.”

Tjeerd Korf (27) heeft te maken gehad met afkickverschijnselen. Na acht seizoenen bij FC Zwolle, Excelsior en BV Veendam is hij prof-af. En dat was wennen. ,,Mijn lichaam is gewend aan elke dag trainen. Na een paar weken vrij mis je het sporten. Zat ik met een onrustig gevoel op de bank. Dan ging ik maar een rondje hardlopen, of tennissen. Ik was blij toen ik met Flevo Boys aan de slag kon; dat onrustige gevoel was meteen weg.”

Volledig scherm Tjeerd Korf als speler van Flevo Boys. © Sietse de Boer

In plaats van 240 kilometer per dag in de auto tussen Emmeloord en Veendam, is hij nu op de fiets in vijf minuten op het complex van topklasser Flevo Boys. ,,Ik vraag me nu wel eens af hoe ik dat rijden heb volgehouden.”

Korf leverde in Veendam zijn doorlopende contract in. Niet vanwege de reisafstand, vooral door de onzekere financiële situatie van de Groningse profclub. Veendam viel om, maar stond toch weer op. ,,Ik wil die onzekerheid niet meer of ik elke maand mijn geld wel krijg. Als ik geen vader was geworden, was ik misschien doorgegaan, je weet immers nooit wat er in de voetballerij verder nog uitrolt. Maar nu ik een gezinnetje heb, wil ik zekerheid.” Kleine Joël, bijna een half jaar geleden geboren, dreef zijn vader dus onbewust min of meer terug in de armen van Flevo Boys, de club waar hij opgroeide. ,,Maar ik wilde me ook op maatschappelijk vlak verder ontwikkelen, die kans krijg ik hier.”

Voor de klas staan

Korf is onderwijsassistent op een Emmeloordse school en meldt zich maandag op de pabo in Zwolle voor verdere studie. ,,Dat wordt wennen, maar ik heb er zin in. Voor de zomervakantie heb ik al een poosje meegedraaid. Voor de klas staan vind ik prachtig, het is een stukje werk waarvoor ik heb geleerd. En ik zie het als een nieuwe uitdaging. Dat heb ik nodig. Lang heb ik die uitdaging in het voetbal gezocht, nu zoek ik die in het onderwijs. Die prikkeling voelt gelijk aan het topsportklimaat dat ik gewend ben.”

Aan de oefencampagne met Flevo Boys heeft aanvaller Korf een goed gevoel overgehouden. ,,Het is een jong elftal. Met mijn ervaring hoop ik jongens wat verder te helpen. Het is natuurlijk moeilijk in te schatten waar we staan in de topklasse, maar ik denk dat we voor geen enkel team bang hoeven te zijn. De verschillen zullen niet heel groot zijn. Ik merk dat er bij ons een onderlinge klik is, als team staan we er goed op. En als dat zo is, kunnen ook de individuele kwaliteiten die we hebben tot hun recht komen. Dat zal de kracht van Flevo Boys zijn.”

Fietsend door Emmeloord, of klusmateriaal kopend in de bouwmarkt merkt Korf dat de komst van de topklasse leeft. ,,Het is iets nieuws, toch mooi om erbij te zijn. Ik heb altijd op gevoel gekozen en weet nu al dat ik weer de juiste keuze heb gemaakt.”

Anton van Gerner, De Stentor, 19-08-2010

Naschrift: Tjeerd Korf - 37 jaar inmiddels - belandde na zijn acht seizoenen durende profloopbaan in het amateurvoetbal bij Flevo Boys in Emmeloord. Daarna droeg hij nog de shirts van WHC, SC Genemuiden en opnieuw Flevo Boys. In de zomer van 2017 stopte Korf met voetballen. Tegenwoordig is de ex-aanvaller actief in de jeugdopleiding van PEC Zwolle, waar hij komend seizoen het O11-team onder zijn hoede heeft.