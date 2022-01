Van den Belt bezorgt PEC zege in wedstrijd die het niet wilde spelen

Volledig scherm Een euforische Thomas van den Belt viert zijn tweede treffer, die de eindstand op 2-0 zou bepalen. © Pro Shots / Toin Damen

Wie de opstelling van PEC Zwolle onder ogen kreeg, zal toch even raar hebben opgekeken. Het verzoek om uitstel dat de club indiende bij de KNVB en de reactie die volgde op de afwijzing van dat verzoek, suggereerde dat de Zwollenaren nauwelijks een speler uit de selectie beschikbaar had. Toch had de basiself een betrekkelijk bekend gezicht. Sterker nog, ten opzichte van het laatste duel voor de winterstop (tegen Vitesse, 1-0 verlies), was alleen het aanvalsduo anders. Oussama Darfalou stond in zijn eerste wedstrijd na zijn tijdelijke overgang van Vitesse meteen in de basis en werd geflankeerd door Gervane Kastaneer.

Het was niet alsof PEC helemaal niemand miste. Onder andere Pelle Clement, Luka Adzic en nieuweling Max de Waal ontbraken in de wedstrijdselectie. Dat gold uiteraard ook voor Sam Kersten en Samir Lagsir, die door blessureleed dit seizoen niet meer in actie zullen komen. Op de bank zat onder anderen Damian van der Haar, de zoon van clubicoon Albert.

Van den Belt zorgt voor verdiende voorsprong

Na een onwennig begin kwam PEC steeds beter in de wedstrijd en nam het de touwtjes naarmate de eerste helft vorderde stevig in handen. Dat leverde gevaar op via Saymak, De Wit en Kastaneer, voordat Thomas van den Belt voor de verdiende openingstreffer zorgde. De kleine middenvelder werkte van dichtbij binnen, nadat Bram van Polen aan de rechterkant uitstekend voorwerk had verricht.

Het was het eerste treffer in het betaalde voetbal voor Van den Belt, maar allerminst de aanzet voor PEC om het wat rustiger aan te gaan doen. Sterker nog, binnen enkele minuten krijgen Darfalou en vooral Kastaneer grote kansen om de voorsprong te verdubbelen, maar beide spitsen laten dat na.

Tweede treffer Van den Belt

Door de missers van Darfalou en Kastaneer bleef Willem II in de wedstrijd en de Tilburgers werden na rust ook gevaarlijker. Onder andere Wriedt en Nunnely lieten de schrik door de Zwolse huiskamers gaan, maar PEC overleefde, terwijl het aan de andere kant via opnieuw Van den Belt dicht bij de 2-0 was.

Tien minuten voor tijd viel die tweede Zwolse treffer alsnog. Thomas van den Belt voegde doodleuk meteen een tweede treffer aan zijn carrièreaantal toe en zorgde er daarmee voor dat PEC weer eens drie peperdure punten aan het karige totaal kon toevoegen. Door de eerste overwinning sinds 23 oktober verkleinen ‘De Blauwvingers’ de achterstand op naaste concurrenten Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard tot vier punten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.