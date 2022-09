Van den Belt blijft kritisch na winnende treffer: ‘We moeten wat veranderen met z’n allen’

Elke bal vooruit balverlies

Verdiend was de vijfde Zwolse zege op rij niet. ,,In het eerste kwartier voetbalden we nog echt goed”, zag Van den Belt. ,,Daarna stokte het en na de 1-1 zakte het helemaal in elkaar. Elke bal naar voren was op een gegeven moment balverlies, we waren het helemaal kwijt. Ook in de tweede helft gaven we nog veel onnodige lange ballen.”