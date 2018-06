Van den Belt junior tekent driejarig profcontract bij PEC Zwolle

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen zal Van den Belt meetrainen met de hoofdmacht. Van den Belt was dit seizoen speler van PEC O17, maar deed ook al regelmatig mee met het oudste team van de Zwolse jeugdtak. In het laatste competitieduel, op bezoek bij Willem II vorige week (1-3), was hij zelfs trefzeker voor PEC O19.