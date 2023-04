Van den Belt laat PEC Zwolle door promotiegoal met gerust hart achter: ‘Blij dat ik gebleven ben’

Heel even lijkt PEC Zwolle vrijdagavond de kans om te promoveren te laten lopen, als Almere City in de tweede helft op voorsprong komt. Maar enkele minuten later is daar Thomas van den Belt, die zijn club naar promotie kopt en daardoor in de zomer achterlaat als eredivisionist.