Van den Berg en Van den Berg, de jongste debutanten ooit van PEC Zwolle

Wat goed is komt snel? Dat is nog maar de vraag na het debuut van Rav van den Berg. Een eerste optreden op jonge leeftijd is geen garantie op een lange loopbaan vol successen. Neem Jarno Westerman, de spits uit Dedemsvaart (18) speelde anderhalf jaar geleden 6 minuten mee tegen Willem II, maar kwam daarna - mede door blessures - nooit meer aan bod. Westerman, die aan het begin van het seizoen nog drie keer bij de selectie zat, heeft in Zwolle een contract tot en met de zomer van 2022.