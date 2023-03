Van den Berg na blessure weer in voorselectie Jong Oranje, ook plek voor PEC-keeper Schendelaar

Van den Berg is dit seizoen door Liverpool verhuurd aan Schalke 04, maar bij die club kwam hij de voorbije maanden niet in actie. De verdediger uit Zwolle raakte begin oktober geblesseerd aan zijn enkel en moest daardoor lange tijd toekijken. Inmiddels is hij weer fit en direct neemt bondscoach Van de Looi hem op in de voorselectie van 26 spelers.