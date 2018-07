Van den Berg naar NEC: PEC deed geen voorstel, maar waarvoor bel je dan?

Joey van den Berg (32) sprak met meerdere eredivisieclubs, maar koos verrassend voor een overstap naar eerstedivisionist NEC. ,,Ik heb nog nooit meegemaakt dat een club me zo graag wilde hebben." En zijn voormalige club PEC Zwolle, dat hem lang op de korrel had? Die belden volgens de Nijevener wel, maar boden niet.

Toen ongeveer een maand geleden bekend werd dat Reading van Van den Berg af wilde, regende het belletjes uit Nederland. Een transfer naar FC Utrecht leek aanvankelijk een optie, de routinier sprak vervolgens met Heracles en De Graafschap zette alles op alles om hem te huren, maar Van den Berg koos voor de Keukenkampioendivisie ('die naam is wel heel lelijk'). Hij wordt eerst gehuurd en ligt vanaf medio 2019 voor een jaar, met een optie op een extra seizoen, vast bij NEC.

Amsterdam Arena

,,Ik kies voor NEC omdat ik hier van alle clubs de meeste zekerheid heb, maar ook omdat naar boven voetballen gewoon lekkerder is dan dat je onderin speelt. Alsof de eredivisie zo erg uitblinkt. Ik hoef niet perse in de Arena te voetballen om me goed te voelen. En daar komt bij dat deze club me zo graag wilde hebben. Ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt", aldus Van den Berg.

PEC Zwolle, de club die het ondeugende talent in 2010 alsnog aan een profcarrière hielp, speurt nog naar een linksbenige centrale verdediger en had daarbij Van den Berg in het vizier. De mandekker die ook op het middenveld uit de voeten kan, had een hereniging na het eerste belletje van PEC Zwolle ook wel zien zitten.

Honger