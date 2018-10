Van den Berg vocht zich terug in profvoetbal: ‘Ik wilde mijn jeugd niet verliezen’

'Weet je wat zo raar is? Je droomt er je hele jeugd van profvoetballer te worden, maar toen ik er kwam, was ik er helemaal niet klaar voor. Bij een profclub beland je in een soort systeem waarin alles in het teken van voetbal staat. Daar kon ik slecht tegen. Ik wilde mijn jeugd niet verliezen. Zo zat ik geen dag thuis. Geen dag. Het was trainen, naar school, trainen, naar huis in Meppel, eten en op pad. Teamgenoten deden er thuis ook alles aan, maar ik had moeite om te leven als een prof. Dat stukje vrijheid 's avonds, als de druk er even af ging, was voor mij het ultieme. Ik barstte van de energie en wilde buiten niets missen.