Van der Haar en De Gunst blijven PEC trouw; Looms traint beloften

Albert van der Haar blijft verbonden aan PEC Zwolle. Het 42-jarige clubicoon neemt de komende twee seizoenen Onder 19 onder zijn hoede en wordt bovendien opgenomen in het scoutingsteam van de club. Mark Looms wordt de nieuwe trainer van de Zwolse beloften.

Ook assistent-trainer Gert Peter de Gunst blijft; hij heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw, driejarig contract. De Gunst (49) was in het bezit van een aflopend contract bij PEC Zwolle. Tijdens het trainingskamp in Spanje spraken zowel clubleiding als coach de intentie uit om met elkaar verder te gaan. Daar is een nieuwe, driejarige verbintenis uitgerold die De Gunst, die eerder ook als jeugdtrainer en Hoofd Opleiding werkzaam was in Zwolle, tot 2021 aan de eredivisionist verbindt.

PEC verzekerde zich ook van een langer verblijf van Albert van der Haar. Hij fungeert de komende twee jaar als coach van PEC Zwolle O19 en gaat bovendien meer scouten voor de club. Clubicoon Van der Haar was in het bezit van een aflopend contract, dat door de clubleiding eind maart formeel werd opgezegd. Daarmee leek een breuk aanstaande met de beloftencoach, die al dertig jaar aan PEC verbonden is en meer dan vijfhonderd wedstrijden speelde in de hoofdmacht.