Van der Haar geniet van Jong PEC: ‘Eerste helft uit het boekje’

De reserves van PEC Zwolle hadden in de miniderby geen kind aan buurman Go Ahead Eagles. Door treffers van Stef Nijland (2), Terell Ondaan (2) en Jochem van Putten stond de thuisclub halverwege al op een 5-0 voorsprong. ,,De eerste helft was uit het boekje. We maakten de ene na de andere mooie goal. Ze vlogen er allemaal aardig in”, zei Van der Haar.

Niet klagen

Israelsson bepaalde al vroeg in de tweede helft de eindstand op 6-0. ,,We hebben er misschien na rust te weinig gemaakt, maar daar ga ik niet over klagen. Ik ben zeer tevreden met het resultaat en de manier waarop we gespeeld hebben. In de beker tegen Roda JC vorige week speelden we met onze eigen jongens al heel aardig en ook in de voorbereiding hebben we een paar goede wedstrijden gespeeld. Ik ben blij dat we die lijn nu in onze eerste competitiewedstrijd doortrekken.”