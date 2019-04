Van der Hart laat PEC Zwolle achter zich: ‘Ik wil en kan niet langer wachten’

Mickey van der Hart (24) wil ‘ergens anders in de keuken kijken’ en vertrekt na dit seizoen bij PEC Zwolle. Volgens technisch directeur Gerard Nijkamp is dat bij een club in het buitenland, maar de doelman is minder stellig.

,,Ik hoef niet per se de grens over. Mijn voorkeur gaat uit naar een avontuur in een ander land, maar dat betekent niet dat ik niet open sta voor een mooie Nederlandse club. Het moet wel een stap omhoog zijn, want tegen degradatie vechten in de eredivisie zie ik niet meer zitten.”

PEC Zwolle had de in 2019 opgebloeide doelman graag aan boord gehouden, maar na lang wikken en wegen heeft Van der Hart besloten om niet op het voorstel in te gaan. ,,Dat de aanbieding van PEC vrij laat kwam, speelde mee. Ik werd min of meer gedwongen verder te kijken. En dan merk je dat je door best veel clubs in de gaten wordt gehouden.”