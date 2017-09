Van der Hart mijdt de vluchtstrook: 'Strijd met Diederik blijft'

Hij was een week gefrustreerd en sliep zelfs slecht. Keeper Mickey van der Hart, die vanavond tegen De Meern terugkeert in het doel van PEC Zwolle, spreekt voor het eerst over zijn reserverol. ,,Ik wil laten zien dat ik kan knokken."

Van der Hart (23) werd zondag enigszins verrast door de heuglijke mededeling van John van 't Schip dat hij in het bekerduel met De Meern vanavond mag keepen. De gepasseerde sluitpost hield er al rekening mee ook in de bekercampagne niet aan bod te zullen komen. ,,In principe zou Diederik Boer ook in de beker eerste keeper zijn. Nu krijg ik de kans en daar ben ik dolblij mee, hoewel het geen garanties biedt voor bekerduels die eventueel nog volgen. Het zal nu per bekerwedstrijd bekeken worden, begreep ik."

De keuze voor Van der Hart houdt vermoedelijk ook verband met de botsing van Boer met Kristoffer Peterson, waardoor de eerste doelman niet helemaal ongeschonden uit het gewonnen competitieduel met Heracles kwam zaterdag. Dat het 'slechts' een wedstrijd tegen een derdedivisionist betreft, maakt Van der Hart niets uit. ,,Ik mis de entourage. Ik maak het mee, maar op de bank beleef je het toch anders. Deze wedstrijd gaat ergens om. Dan komt er wedstrijdspanning bij. Daar leef je als prof ook voor."

Ervaring

Een week voor het eerste competitieduel met Roda JC kreeg Van der Hart te horen dat hij reserve zou worden achter de van Ajax teruggehaalde Boer. Kort daarvoor had Van der Hart zijn contract in Zwolle verlengd. ,,Ik had wel begrip voor de beredenering van de staf. Het was een duidelijk verhaal: ze vonden dat we beiden een goede voorbereiding draaiden, maar dat Diederik meer ervaring heeft. Daar kan ik niet onderuit."

Toch kwam de mededeling hard aan. ,,Ik heb een week of anderhalf echt zitten malen en balen. Die dagen sliep ik slecht en was ik vooral thuis best gefrustreerd. Daarna heb ik de knop goed omgezet. Ik ben meer en harder gaan trainen om hier sterker uit te komen."

Van der Hart keepte na de verloren concurrentiestrijd alleen nog in oefenduels met Heerenveen en de reserves van Vitesse. ,,Ik heb spelers meegemaakt die het groepsproces verstoren omdat ze ernaast staan. Zo ben ik niet. Als ik zelf speel, wil ik dat iedereen zich gedraagt. Het zou krom zijn als ik dat niet doe als ik zelf niet speel."

Andere club?

Ook overwoog hij nog geen tel om verder te kijken dan Zwolle. ,,Dat is te gemakkelijk. Ik wil nu laten zien dat ik kan knokken. Toen ik mijn contract verlengde, wist ik dat dit kon gebeuren. Zelfs als er een club voorbij was gekomen, had ik gezegd dat ik hier goed zit. Het moet alleen niet zo zijn dat ik hier twee jaar op de bank zit."

,,Ik dit seizoen fysiek en sportief stappen heb gemaakt. Ik kan meer trainen omdat ik minder wedstrijden speel. De strijd met Diederik blijft. Hij zorgt er met al zijn ervaring voor dat ik geen moment kan verslappen. Linksom of rechtsom leer ik veel van hem. Daar ben ik heel blij mee. Uiteindelijk moet deze periode toch ergens goed voor zijn geweest."