Van der Hart ontbreekt bij PEC Zwolle; Boer keept tegen FC Groningen

QUIZ Quiz: Wat weet jij nog van de bekerfina­le van 2014?

20 april Zat je zelf in het stadion, keek je in een kroeg of ging je springend door je woonkamer? De vraag ‘waar was jij toen…?’ gaat voor PEC-supporters zeker op voor 20 april 2014, de bekerfinale. Het hoogtepunt in de clubgeschiedenis.