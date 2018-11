Van der Hart: ‘Twee seizoenen geleden misten we kwaliteit, nu niet’

,,Maar dit voelt anders dan twee seizoenen geleden”, stelde Van der Hart na de 2-3 thuisnederlaag tegen ADO Den Haag. ,,Voor mijn gevoel kunnen we nu veel meer dan we nu laten zien. Twee jaar geleden was het heel erg zoeken en misten we de kwaliteit, vond ik. Nu niet. Het probleem dit seizoen is dat we de goals veel te makkelijk incasseren. De scherpte is er achterin niet. Dat is funest. Je hebt de pech dat alle ballen er in vliegen.”