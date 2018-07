Van der Vaart bij PEC Zwolle: 'Ga het liefst weer in Denemarken voetballen'

Wijthmen... Rafael van der Vaart moet eerlijk bekennen dat hij er nog nooit van had gehoord. ,,Maar het veld is hier echt fantastisch", zei de voetballer maandag na zijn eerste training bij PEC Zwolle.

De oud-international houdt de komende twee weken zijn conditie op peil bij PEC Zwolle. En daarna? Niemand die het weet. Ook Van der Vaart zelf niet. ,,Het liefst ga ik weer in Denemarken voetballen, maar in de voetballerij weet je het maar nooit."

Van Persie

Trainer John van 't Schip, in vergelijkbare woorden: ,,Als Rafael in Denemarken geen club krijgt, wordt het een ander verhaal. Dan is de kans aanwezig dat hij in Nederland nog iets gaat zoeken." Zijn PEC Zwolle en Van der Vaart tevreden over elkaar, dan zit er wellicht een contract in. Maar zover is het nog lang niet, benadrukken beide partijen. ,,Maar een voetballer van het kaliber Van der Vaart die terugkeert in de eredivisie, maakt wat los. Kijk naar Robin van Persie bij Feyenoord."

Dat Van der Vaart nog altijd kan voetballen, is geen punt van discussie. Ook niet bij Van 't Schip, die steevast een glimlach opzet als hij het over de oud-speler van Ajax en Real Madrid heeft. ,,Iedereen geniet ervan dat hij hier twee weken is. Rafael is fysiek nog niet in shape zoals hij zou moeten zijn, maar daarom traint hij ook mee. Wij accepteren dat hij nog niet fit is."

In de voorbereiding hoopt Van der Vaart daar hard aan te werken. In de twee weken waarin hij in Zwolle en Wijthmen verblijft, hoopt hij zelfs op minuten in een oefenwedstrijd. Al is het maar een helftje. ,,Ik wil hier mijn spitsvondigheid terugkrijgen. Voetballen verleer je niet, maar ik kan mijn laatste wedstrijd niet meer herinneren."