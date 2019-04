Van der Werff over gewonnen bekerfinale met PEC Zwolle: ‘Het leek wel of we de WK-finale gingen spelen’

,,Jesper Drost en ik waren roomies. Ik weet nog dat we wakker werden in het Bilderberghotel in Rotterdam, elkaar aankeken en zeiden: Tering, we moeten vandaag tegen Ajax in de bekerfinale. Bang voor een afgang waren we niet. We hadden dat seizoen al een paar topwedstrijden gewonnen en hadden een heel goed team, zonder eenlingen. We zagen kansen. Dit was een wedstrijd op zich, maar wel tegen Ajax.