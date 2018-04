Van Duinen doet mogelijke, nieuwe club pijn: 'Ik denk dat ik wel bij PEC pas'

Na de remise in Zwolle ontkende Van Duinen niet dat hij zichzelf al ziet lopen in de Overijsselse hoofdstad. ,,Ik denk dat ik hier wel pas", stelde de aanvaller. ,,PEC Zwolle is een leuk voetballende ploeg, dat heb je vanavond ook weer kunnen zien. In het stadion zit veel sfeer. Dit zou voor mij een stap vooruit zijn."