Van Duinen heeft eerste goal in PEC-shirt te pakken

De man die maandag de ene na de andere cameraploeg en journalist te woord stond, ontbrak dinsdagavond in Genemuiden. Hoewel Van der Vaart zelf de wens uitsprak in de voorbereiding 'een helftje mee te pakken', liet trainer John van 't Schip al weten dat de oud-Ajacied dat waarschijnlijk op zijn buik kan schuiven.

Net als vrijdag hield PEC Zwolle niet de nul. Dat kwam omdat Omar Kavak, in het shirt van SC Genemuiden vaak de man op de juiste plaats, de hoofdklasser na een klein half uur langszij schoot. Hij scoorde, via de paal, uit een fraaie vrije trap. PEC Zwolle was al rap in de wedstrijd op voorsprong gekomen. Zian Flemming scoorde na twee minuten. Vlak voor rust tekende de van Ajax overgekomen voetballer ook voor 1-2.