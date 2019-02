Van Duinen houdt hoop op weerzien met ADO Den Haag

Het is nog altijd niet duidelijk of PEC Zwolle in het uitduel met ADO Den Haag kan beschikken over Mike van Duinen. De clubtopscorer, die tegen Heerenveen uitviel met een enkelblessure, is op de weg terug maar moet de groepstraining nog hervatten.