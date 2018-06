Van Duinen ondergaat keuring en wordt mogelijk vandaag nog gepresenteerd bij PEC Zwolle

PEC Zwolle strikt Koorman junior

20 juni Jarni Koorman is de komende twee seizoenen speler van PEC. De 19-jarige zoon van Marco, die de Zwolse voetbalclub in de jaren 80 twee seizoenen diende, komt over van FC Twente en krijgt vanaf maandag de kans een plek af te dwingen in de hoofdmacht.