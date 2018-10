Van Duinen waarschuwt voor oude club: Excelsior wil 5-0 rechtzetten

,,Ik heb daar twee fantastische jaren gehad en zoveel goede mensen leren kennen. Met een aantal oud-teamgenoten heb ik nog contact", zegt Van Duinen, die nog altijd goed bevriend is met spelers als Luigi Bruins en Ryan Koolwijk.

Appjes

Of er al plagende appjes over en weer gaan? ,,Dat valt op zich mee. Zij hebben al wel aangegeven dat ze wat recht te zetten hebben. En dan doelen ze natuurlijk op de voorbereiding, toen wij dik wonnen. Ik besef maar al te goed dat dit een hele andere wedstrijd gaat worden. Zij waren toen verre van compleet."

Inmiddels heeft Excelsior de boel weer aardig op de rit, getuige de negen punten en de achtste plek. Van Duinen: ,,Natuurlijk dacht ik toen ook even dat ze het zwaar zouden gaan krijgen, maar op de één of andere manier creëren ze daar altijd een stabiele ploeg."

Twaalf spelers

Van Duinen maakte het zelf ook mee. ,,Ik heb er aan het begin van de voorbereiding ook wel eens gestaan met 12 spelers. Dan denk je sjonge jonge, wat gaat hier gebeuren? Uiteindelijk komt het goed. Het is heel knap wat ze daar steeds weer presteren met zo'n klein budget."

In De Stentor maakt PEC-spits Mike van Duinen zaterdag aan de hand van zes dilemma's de tussenbalans op, drie maanden na zijn Zwolse recordtransfer en in aanloop naar het treffen met zijn voormalige werkgever. ,,Pilates? Teamgenoten lachen me uit. Ik ben een stijve hark."