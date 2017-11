Van Geffen wist niet dat hij het PEC-record had

Gedachtenloos keek Van Geffen zondagavond naar de samenvatting van Vitesse - PEC Zwolle. Saaie wedstrijd, geen doelpunten. De inwoner van Barneveld had tijdens het televisiekijken nog niet in de gaten dat Diederik Boer eerder op de dag zijn bewonderenswaardige record uit de boeken had gekeept. In het seizoen 1978-1979 hield Van Geffen, die in zijn loopbaan ook actief was voor HVC en FC Wageningen, zijn doel liefst 393 minuten schoon als doelman van PEC Zwolle. Een record dat vier decennia in de clubannalen bleef staan. Tot afgelopen zondag.

,,Een jaar of tien geleden is een reünie georganiseerd. Leuk om elkaar weer te zien. In al die jaren is het wereldje enorm veranderd. We noemden het toen al betaald voetbal, maar het was niet meer dan een veredeld zakgeldverhaal. Rijk werden we er niet van, we moesten er gewoon iets naast blijven doen. In mijn tijd draaide voetbal nog echt om plezier."