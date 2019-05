Van Go Ahead Eagles naar PEC: deze spelers gingen John Stegeman voor

De uit Epe afkomstige oefenmeester tekent voor twee seizoenen bij PEC Zwolle en laat rivaal Go Ahead Eagles na één jaar achter zich. De reacties vanuit Deventer zijn niet mild. Stegeman is de eerste trainer in de voetbalgeschiedenis die deze pikante overstap aandurft.

Van der Hart

Spelers deden het al veel vaker, zowel vroeger als in recente rijden. De laatste was Mickey van der Hart, in 2015. De keeper, destijds nog eigendom van Ajax, speelde op huurbasis bij Go Ahead Eagles en was een seizoen later actief bij PEC. De Zwollenaren namen de doelman, die tegenwoordig actief is bij de Poolse club Lech Poznan, definitief over van de Amsterdammers.