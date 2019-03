Van Koot jaagt met Oranje O19 op EK-ticket

Sepp van den Berg druipt met Oranje O19 af na late treffer Spanje: ‘Dat EK was voor mij geweldig geweest’

0:18 Bij PEC maakte Sepp van den Berg (17) in 2019 nog geen minuut. Bij Oranje O19 miste het talent de afgelopen week geen seconde, maar het EK wel. Op een haar na, door een hele late treffer van Spanje (0-1). ,,Dit is ontzettend jammer. De ervaringen op het EK waren zó goed geweest voor mijn ontwikkeling", zei het talent, dat voorlopig niet bijtekent in Zwolle.