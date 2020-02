Van niet kunnen verdedigen naar niet kunnen aanvallen: Ook zo blijft PEC niet in de eredivisie..

Pover PEC Zwolle speelt niets klaar tegen hekkenslui­ter RKC

8 februari PEC-invaller Reza Ghoochannejhad kon zaterdagavond niet voor de tweede keer dit seizoen een showtje opvoeren tegen RKC. Zo aantrekkelijk als de heenwedstrijd in Zwolle was (6-2), zo tegen viel het duel in Waalwijk: 0-0.