Van Olst (28) is al een maand ‘hoofdtrainer’ van PEC Zwolle: ‘Dit is een zomerstop zonder conditionele achterstand’

Epenaar Sander van Looy traint gewoon door in ‘open’ Zweden: ‘Ik schrok toen ik in Nederland kwam’

9 april Nederland beleeft al weken een intelligente lockdown, terwijl Zweden een 'open' land blijft. Ook in de voetbalwereld. Waar Epenaar Sander van Looy op het trainingsveld staat in Falkenberg, is de Zweed Adrian Edqvist aan huis gekluisterd in Deventer. Een tweeluik.