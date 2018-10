Van Palmeiras tot Lamia: Hoe vergaat het de bij PEC vertrokken avonturiers?

PEC Zwolle zwaaide de voorbije maanden liefst zestien spelers uit. Terell Ondaan was donderdag de laatste die - in Telstar - een nieuwe club vond. Spelers als Stef Nijland (De Graafschap) en Ryan Thomas (PSV) verlies je in Nederland minder snel uit het oog dan de andere helft met vertrekkende spelers als Mustafa Saymak, Piotr Parzyszek en Nicolás Freire, die hun geluk in het buitenland beproeft. Hoe vergaat het hen over de grens?

Piotr Parzyszek

De spits keerde bij Piast Gliwice terug in zijn geboorteland. Parzyszek begon met een paar weken achterstand, aangezien de competitie en dus de voorbereiding in Polen eerder begonnen. De aanvaller die bij PEC tussen bank en basis pendelde moest daardoor aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol. Tot overmaat van ramp stond Piast Gliwice na drie wedstrijden zonder puntverlies bovenaan en zag de trainer geen reden om zijn fitte, nieuwe spits in te passen. Parzyszek moet nog altijd genoegen nemen met invalbeurten, ook omdat concurrent en voormalig Heerenveen-speler Michael Papadopulos steeds vaker het net vindt. Na 11 speelronden staat Parzyszek met zijn nieuwe club gedeeld derde, op een punt van koplopers Legia Gdansk en Legia Warschau. Die tussenbalans is goed nieuws voor PEC Zwolle, dan geen transfersom ontving voor Parzyszek maar wel een kleine bonus bedong bij een topklassering van Piast Gliwice.

Volledig scherm Mustafa Saymak werd groots onthaald bij Rizespor, maar in de eerste maanden zit er voor de voormalige middenvelder van PEC Zwolle nog geen basisplaats in. © Mustafa Saymak

Mustafa Saymak

Ook Mustafa Saymak had zich zijn eerste maanden na zijn vertrek bij PEC Zwolle anders voorgesteld. De kleine middenvelder werd als grote aanwinst onthaald bij het gepromoveerde Rizespor, in zijn vaderland Turkije, maar in competitieverband verscheen hij nog niet één keer aan de aftrap. Niet onder de eerste trainer, Ibrahim Üzulmez, en ook niet onder diens opvolger en voormalig international Okan Buruk. Ook collectief zal het Saymak tegenvallen. Nadat hij zich aan Rizespor verbond, sprak hij de verwachting uit gevrijwaard te zullen blijven van degradatiezorgen. Dat zit er voorlopig, ondanks een 3-0 zege op het Fenerbahçe van trainer Phillip Cocu, niet in met een zestiende plaats.

Youness Mokhtar

Voor Youness Mokhtar pakt de verhuizing naar Turkije vooralsnog stukken beter uit. De linksbuiten begon bij Ankaragüçü meteen in de basis en raakte zijn plek vervolgens niet meer kwijt. Mokhtar deed direct van zich spreken door in de eerste wedstrijden – tegen Galatasaray en Antalyaspor – meteen een doelpunt fraai voor te bereiden. Tegen Trabzonspor was hij voor het eerst trefzeker. In de laatste wedstrijd, uit tegen Bursaspor, werd Mokhtar na een kwartier afgelost vanwege een blessure. Het gepromoveerde Ankaragüçu bezet een keurige elfde plek in de Turkse Süper Lig.

Philippe Sandler

De mooiste buitenlandse transfer werd afgelopen zomer gemaakt door Philippe Sandler. Hij sprong van Zwolle naar de Europese top, maar al snel werd duidelijk dat het nog wel even zou duren tot de talentvolle verdediger bij Manchester City aan de bak zou komen. Nog niet eens zo zeer vanwege het niveauverschil, maar door een meniscusblessure waarmee hij PEC verliet en de Engelse topclub hem in Barcelona aan liet opereren. Sandler heeft inmiddels zijn eerste stappen op het trainingsveld van Manchester City gezet en lijkt dit kalenderjaar nog zijn entree te kunnen maken bij de Citizens, waarna in de winterstop waarschijnlijk bekeken zal worden of de talentvolle mandekker al dan niet verhuurd dient te worden. Getuige zijn foto’s op social media heeft Sandler in de kleedkamer van de Engelse titelhouder al de nodige vrienden gemaakt.

Volledig scherm Philippe Sandler op Anfield met teamgenoten Benjamin Mendy (l) en Ilkay Gundogan (m) voor de wedstrijd van hun Manchester City tegen Liverpool. © Twitter Philippe Sandler

Thanasis Karagounis

Het leven lacht Thanasis Karagounis weer toe. Hij voelde zich het laatste jaar, nadat hij was hersteld van diverse knieblessures, naar eigen zeggen een vreemdeling bij zijn eigen club. De invalbeurt tegen Vitesse gaf hem even nieuwe hoop bij PEC Zwolle. Tevergeefs, Karagounis ging transfervrij op zoek naar een nieuwe club en werd thuisgehaald door Lamia. Even eerder trouwde hij in Athene, onder toeziend oog van vriend en oud-ploeggenoot Saymak, met wie hij maandenlang naar Zeist reed om te herstellen van een zware kruisbandblessure. Karagounis voetbalt ook weer. Bij Lamia, laagvlieger op het hoogste niveau in Griekenland, begon hij in de meeste competitieduels in de basis. In zijn geboortestad speelt Karagounis samen met Hachim Mastour, die eerder ook uitkwam voor PEC.

Erik Israelsson

In zijn eerste twee maanden bij Valerenga maakte Erik Israelsson al meer competitieminuten dan in zijn anderhalf jaar bij PEC Zwolle. De middenvelder, die door John van ’t Schip louter als spits gebruikt werd, verwierf in Noorwegen meteen een basisplaats op zijn favoriete positie op het middenveld en liet die niet meer los. De Zweed klom met Valerenga naar de veilige middenmoot in de Noorse competitie, die met nog vijf speelronden te gaan op zijn eind loopt.

Volledig scherm Nicolás Freire poseert in het shirt van zijn nieuwe club Palmeiras, waar hij de voorbije maanden nog geen minuten maakte. © Palmeiras

Nicolás Freire

Hoewel hij met Palmeiras afstevent op de Braziliaanse landstitel, is zijn eigen aandeel gering. Nicolás Freire kwam sinds zijn vertrek bij PEC in competitieverband nog geen minuut in actie voor zijn nieuwe club. Palmeiras rijgt de zeges aaneen en lijkt de Argentijnse verdediger vooralsnog niet nodig te hebben. Daarmee is er voor Freire weinig veranderd ten opzichte van zijn tijd in Zwolle, waar hij ondanks een handvol basisplaatsen vooral was veroordeeld tot bankzitten.

Queensy Menig