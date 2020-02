Van Polen: ‘Drie goals tegen Feyenoord, dan moet je gewoon winnen of gelijkspelen’

Twee minuten voor tijd ging Pelle Clement in de fout, waarna Feyenoord via invaller Róbert Bozenik de drie punten veiligstelde in de stromende regen. ,,We stonden daar te kutten. Dat mag niet, dan moet je gewoon zorgen dat je een punt pakt. Pelle zat er net wel even doorheen, ja. Hij nam de schuld ook op zich in de kleedkamer. Dat vind ik te veel. Iedereen maakt zoiets wel een keer mee namelijk. Alleen heb ik liever dat het je overkomt als je 3-0 voorstaat.”