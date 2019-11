Van Polen en Van Duinen terug in selectie PEC? Wel als het aan trainer Stegeman ligt

Hij houdt nog een kleine slag om de arm, maar Stegeman is voornemens om Van Polen en Van Duinen mee te nemen naar Enschede. De kans op een invalbeurt is daarentegen niet groot, benadrukt de trainer van PEC Zwolle. Verder mist hij alleen Etiënne Reijnen (enkel) en Pelle Clement (schorsing).

Kleedkamer

Van Polen (schouder) en Van Duinen (middenvoetsbeentje) hebben dit seizoen nog geen officiële wedstrijd gespeeld, maar hun rentree komt dichterbij. Het tweetal heeft volledig met de groep meegetraind. ,,Ik wil ze onder voorbehoud meenemen naar FC Twente, omdat ze van waarde zijn in de kleedkamer”, zegt Stegeman. ,,Als trainer ben ik heel blij met iemand als Bram in de ploeg, omdat hij zegt wat hij vindt.”

Als voorbeeld pakt Stegeman de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Chelsea erbij, afgelopen dinsdag in Londen (4-4). ,,Na twee rode kaarten moet je als trainer ineens schakelen. Dan is het fijn om iemand in het veld te hebben die het een en ander kan organiseren.”

Veel fouten

Zover zal het zondag in Enschede hoogstwaarschijnlijk niet komen. Stegeman neemt het goede gevoel van Ajax-thuis (2-4) mee naar het oosten van het land. De eerste twintig minuten waren zwak, maar PEC herstelde zich naar behoren en knokte zich terug in de wedstrijd. De trainer gaf zijn ploeg ‘een dikke 7'. ,,We hebben laten zien dat we wel mentale weerbaarheid hebben. We geven niet zomaar op. Alleen maken we te veel fouten, daar kun je niet tegen voetballen. Die fouten worden te vaak afgestraft met doelpunten.”

Daarom legt Stegeman zondag in Enschede het accent op de organisatie. De kans dat Rick Dekker in de basis begint, is groot. Ook omdat Clement er vanwege een schorsing en enkelblessure niet bij is.