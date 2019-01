Van Polen evenaart IJzerman en kan Booy dit seizoen nog achterhalen

De methode Stam: Gedetail­leerd maar kraakhel­der

19 januari Zijn spijkerharde intercepties bij Oranje en Manchester United staan in Nederland nog op het netvlies gebrand, maar welke werkwijze houdt Jaap Stam (46) er als debuterende eredivisietrainer op na? De Kampense coach debuteert vanavond (19.45 uur) met PEC Zwolle tegen Feyenoord. ,,Ik had die norse boer nog voor me. Niets van dat.”