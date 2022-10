Van Polen hard over ‘naïef’ PEC Zwolle: ‘Dan is het voor elk team prijsschieten’

Vooral in de omschakeling werd PEC keer op keer te kijk gezet door de snelle aanvallers van Dordrecht. ,,We gaan met z’n allen voor de bal staan. Als we dan zo slordig zijn in balbezit, komen we continu in ondertal achterin. Dat kan écht niet”, analyseert Van Polen.

,,Als we 0-0 staan of achter komen, lijkt het wel alsof we alleen maar nog sneller naar voren willen”, probeert de aanvoerder de vinger op de zere plek te leggen. ,,Ik vond de eerste paar minuten nog wel aardig van ons, maar dan gebeurt er iets en dan wordt het zó onrustig. Dan willen we alleen nog maar naar voren. Het is goed dat die intentie er is, maar dit was natuurlijk heel naïef.”

Het woord ‘crisis’ wilde Van Polen nog niet in de mond nemen om de huidige situatie in Zwolle te omschrijven, na het vierde puntverlies in de laatste vijf wedstrijden. ,,Dat is een te groot woord, maar dat we in een mindere fase zitten, is een understatement. We moeten meer het de kop gaan spelen. Iedereen wil volle bak naar voren en dat kan soms gewoon niet. Als je in balbezit zo matig bent en en je hebt de druk er niet opstaan, is het op deze manier voor elk team prijsschieten.”