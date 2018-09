Van Polen is duidelijk: 'De manier waarop wij hier winnen, een schande'

Het is dat keeper Mickey van der Hart op dreef was, anders had Staphorst uit een van de vele kansen gescoord. ,,Mickey heeft ons gewoon gered", zei aanvoerder Bram van Polen. ,,Het is de enige die een voldoende verdiende."

Van Polen merkte op dat er momenteel weinig zelfvertrouwen in de ploeg zit. ,,Als er iets mis gaat, gaan we heel erg op zeker spelen en hanteren we niet meer het spelletje van de laatste jaren en de voorbereiding. Er zit geen voetbal in. De manier waarop we hier winnen... Een schande."