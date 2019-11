Van Polen omhelst, maakt rentree en ziet PEC gelijkspelen in Keulen

Vooraf was er nog een omhelzing tussen Bram van Polen en Kingsley Ehizibue, maar op het veld liepen de oud-ploeggenoten elkaar mis tijdens de oefenwedstrijd 1. FC Köln-PEC Zwolle (0-0). De een (Van Polen) speelde voor rust, de ander (Ehizibue) kwam alleen in de tweede helft in actie. Een duel waarin PEC voldoende kansen kreeg, niet scoorde, maar wel aardig voor de dag kwam.

Ehizibue, die afgelopen zomer PEC Zwolle verruilde voor een buitenlands avontuur bij 1. FC Köln, begon op de bank bij de Duitse club, die net als zijn oude werkgever moeizaam draait in de competitie (zeventiende in de Bundesliga). Na de pauze kwam de Zwollenaar alsnog in actie.

Ontbrekende spelers

De vleugelverdediger zag donderdagmiddag veel oude bekenden, maar lang niet iedereen van de PEC-selectie was mee naar Keulen gereisd. Yuta Nakayama, Darryl Lachman en Thomas Lam ontbraken sowieso vanwege interlands, maar ook basiskrachten als Xavier Mous (uit voorzorg), Pelle Clement en Gustavo Hamer waren niet van de partij. Zij bleven achter in Zwolle.

Wie wél binnen de lijnen van het Franz Kremer Stadion - een bijveld tussen de bomen met een lijvige tribune - verscheen, was Bram van Polen. De ervaren aanvoerder speelde dit seizoen vanwege een slepende schouderblessure nog geen officiële minuut voor PEC, maar maakte in het oefenonderonsje met 1. FC Köln zijn rentree. Van Polen begon in de basis en was meteen te horen: coachend, opzwepend en hier en daar corrigerend. Gezien de plek op de ranglijst komt zijn terugkeer in de Overijsselse hoofdstad als geroepen.

Alleraardigst

Van Polen speelde, zoals afgesproken, een helftje bij PEC en werd in de ultrakorte rust (na vijf minuten hervatte de scheidsrechter het spel weer) gewisseld. In die eerste helft kwam de Zwolse eredivisionist alleraardigst voor de dag, met mogelijkheden voor Thomas Bruns, Sai van Wermeskerken en Iliass Bel Hassani. In de tweede helft, met Van Polen op de bank bij PEC en Ehizibue in het veld bij Köln, was het spel iets minder, maar bleven de kansjes komen. Voor spits Lennart Thy bijvoorbeeld, die in zijn vaderland meerdere keren heel dicht bij de 0-1 was. Het bleef echter doelpuntloos in Keulen.

Toch zal PEC met een goed gevoel in de bus stappen naar Zwolle, waar over anderhalve week concurrent Fortuna Sittard wacht in de eredivisie. Dan tellen de goals pas écht.